Лишенный прав водитель погиб на рязанской дороге
В пятницу, 18 октября, примерно в половине десятого вечера в селе Нрама Ермишинского района произошло смертельное ДТП. 48-летний житель села Азеево, управляя автомобилей Renault Logan, съехал в кювет и врезался в дерево. По предварительной версии, мужчина не справился с управлением. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Полицейские установили, что ранее водителя Renault лишили прав на управление транспортными средствами.
Обстоятельства автоаварии уточняются.
Всего за минувшие пятницу, субботу, воскресенье в регионе произошло 12 ДТП, в которых три человека погибли и 13 получили травмы. Также зарегистрировано 69 происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержано 36 нетрезвых водителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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