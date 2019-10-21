2019-10-21T10:54:50+03:00
Происшествия

Лишенный прав водитель погиб на рязанской дороге

Автомобиль Renault Logan съехал с дороги и врезался в дерево
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
Изменить размер текста:

В пятницу, 18 октября, примерно в половине десятого вечера в селе Нрама Ермишинского района произошло смертельное ДТП. 48-летний житель села Азеево, управляя автомобилей Renault Logan, съехал в кювет и врезался в дерево. По предварительной версии, мужчина не справился с управлением. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Полицейские установили, что ранее водителя Renault лишили прав на управление транспортными средствами.

Обстоятельства автоаварии уточняются.

Всего за минувшие пятницу, субботу, воскресенье в регионе произошло 12 ДТП, в которых три человека погибли и 13 получили травмы. Также зарегистрировано 69 происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержано 36 нетрезвых водителей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

У перевернувшейся фуры под Рязанью взорвалось колесо — ГИБДД

В дорожно-транспортном происшествии травмы получил водитель грузовика (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани выбирают место под памятник Альберту Слюсарю
В отношении рязанца, удиравшего на автомобиле от полицейских, возбудят уголовное дело
Рязанские школы активно участвуют в акции «Дороги Победы»
Рязанские врачи поселили у себя для умиротворения рыбку «Красную шапочку»
Минтранс заказал ремонт 10 километров трассы Рязань-Ряжск
Светофоры на дороге с оживленным движением у «Ленты» работают по-новому
Единороссы победили на выборах в Шиловском районе
Из садового товарищества под Рязанью госпитализировали жертву пожара
Берег Мокши в Кадоме укрепили за 52 млн рублей
На пожаре возле трассы М-5 в Рязанской области погиб мужчина
Рязанцам, убившим соседа и выбросившим тело в реку, присяжные сказали «виновны»
Дизайнер Ольга Султанова дала рязанцам мастер-класс по созданию бренда
В торговом доме «Барс»в воскресенье сработала пожарная сигнализация
«Рязань-ВДВ» с разгромным счетом выиграла у «Енисея»
20 октября во время пожара погиб пенсионер-рязанец