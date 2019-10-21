Из садового товарищества под Рязанью госпитализировали жертву пожара

СЕГОДНЯ 10:19 2019-10-21T10:21:47+03:00

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В субботу, 19 октября, в поселке Мурмино под Рязанью на пожаре пострадала 61-летняя женщина. Как сообщили «Комсомолке» в региональном ГУ МЧС, она госпитализирована с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

Информация о возгорании в дачном доме, который впоследствии был уничтожен пламенем, поступила диспетчеру в 12.33. На происшествие отправились 3 автоцистерны с 9 пожарными.

Также известно, что сгоревшая дача была расположена в садовом товариществе «Станкостроитель».

Напомним, в ночь на воскресенье на пожаре возле трассы М-5 в Спасском районе погиб мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU