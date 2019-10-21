На пожаре возле трассы М-5 в Рязанской области погиб мужчина
В деревне Каменка Спасского района в ночь на воскресенье, 20 октября, горел жилой дом. Огонь повредил каменное строение размером 20 на 5 метров по всей площади.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате пожара погиб мужчина 1954 года рождения. Причина возгорания устанавливается.
На вызов, поступивший в 1.45, выезжали четверо пожарных на двух автоцистернах.
Справка «КП»
Деревня Каменка входит в Перкинское сельское поселение. Состоит из двух улиц и расположена примерно в 40 километрах от Рязани возле автодороги М5 «Урал» на берегу реки Истья.
ИСТОЧНИК KP.RU