На пожаре возле трассы М-5 в Рязанской области погиб мужчина

СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-21T12:59:21+03:00

Горел жилой дом в деревне Каменка Спасского района. Огонь охватил его по всей площади

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В деревне Каменка Спасского района в ночь на воскресенье, 20 октября, горел жилой дом. Огонь повредил каменное строение размером 20 на 5 метров по всей площади.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате пожара погиб мужчина 1954 года рождения. Причина возгорания устанавливается.

На вызов, поступивший в 1.45, выезжали четверо пожарных на двух автоцистернах.

Справка «КП»

Деревня Каменка входит в Перкинское сельское поселение. Состоит из двух улиц и расположена примерно в 40 километрах от Рязани возле автодороги М5 «Урал» на берегу реки Истья.

ИСТОЧНИК KP.RU