Ветераны и детский фонд поблагодарили СК за предложение перечислить деньги на благотворительность

СЕГОДНЯ 08:38 2019-10-19T08:38:49+03:00

Пятьсот тысяч рублей уже переведены на счета рязанских организаций и пойдут на лечение и поддержку детей и ветеранов войны

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Рязанское отделение Российского детского фонда и Рязанский городской совет ветеранов поблагодарили руководителя СУ СК России по Рязанской области Владимира Никешкина за его инициативу перечислить деньги мецената их организациям.

«Поступившие на расчетный счет фонда денежные средства в сумме 250 тысяч рублей будут использованы до конца 2019 года по назначению - на лечение детей, родители которых уже обратились в наш фонд. Владимир Анатольевич, благодарим вас за вашу человечность, доброту, большое внимание к социальным проблемам общества», — написала в благодарности председатель рязанского отделения Людмила Пахольченко.

Фото: КП-Рязань.

По словам руководителя рязанского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ирины Дроздовой, в настоящее время членами организации являются 319 ветеранов Великой Отечественной войны. Многие из них нуждаются в поддержке и лечении.

«Ваша инициатива о передаче денежных средств, не использованных в качестве вознаграждения за информацию об убийстве ветерана Павла Макеева и его супруги, на лечение ветеранов Великой Отечественной войны как нельзя своевременна. Денежные средства в размере 250 тысяч рублей перечислены на счет организации 16 октября.

Рязанский городской совет ветеранов благодарит за ваше неравнодушие, внимательное и чуткое отношение к нашим нуждам», — говорится в благодарственном письме.

Фото: КП-Рязань.

Напомним, 7 октября правительство Рязанской области объявило о вознаграждении в полмиллиона рублей за помощь следствию в раскрытии резонансного преступления. Спустя два дня подозреваемый в убийстве был задержан.

Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, деньги мецената не пригодились, так как правоохранительные органы раскрыли преступление своими силами. Позже об этом сообщил в обращении к губернатору глава рязанского Следкома Владимир Никешкин:

«Учитывая, что значимой информации от граждан, которая помогла бы в раскрытии преступления, не поступило, …, вносим предложение пересмотреть вопрос о передаче обещанного денежного вознаграждения на лечение ветеранов Великой Отечественной и детей».

Но затем появился рязанец Михаил Агапкин, который рассказал, что именно он помог раскрыть убийство. И даже привел доказательство в виде благодарности от руководителя регионального СК Владимира Никешкина, где прямым текстом сказано: «Вы помогли раскрыть дерзкое и циничное преступление» (читать подробнее).

В итоге, и Михаил Агапкин получил дополнительные полмиллиона рублей от мецената. На что мужчина потратит деньги, пока неизвестно. Возможно, он последует примеру, и поможет либо конкретному человеку, либо благотворительному фонду.

ИСТОЧНИК KP.RU