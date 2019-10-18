Рязанские дорожники отметили профессиональный праздник

СЕГОДНЯ 18:46 2019-10-18T18:46:58+03:00

Поздравляли не только тех, кого мы видим в оранжевых куртках на дорогах. В праздничных мероприятиях также участвовали работники предприятий, которые изготавливают материалы для строительства

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Рязанцы отметили День работника дорожного хозяйства 18 октября на площадке рязанского агротехнологического университета. О торжественных мероприятиях рассказали журналисты ИД «Пресса».

Зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий поздравил не только инженеров, проектировщиков, ремонтный и обслуживающий персонал. Работники предприятий, которые изготавливают материалы для строительства дорог, тоже имеют право в этот день оставить повседневные заботы и сесть за праздничный стол.

- До конца 2024 года в регионе нужно привести в нормативное состояние 1400 километров автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и 124 километра автодорог местного значения, входящих в Рязанскую агломерацию. Для этого нам выделили беспрецедентную сумму, - в праздничных реляциях Беленецкого прозвучали прагматичные нотки.

В этот день есть, что вспомнить. В активе дорожников несколько знаковых объектов. В частности, дорога в Спасском районе, ведущая к музею Циолковского, и альтернативный проезд в Рыбновском районе – к музею-заповеднику Есенина.

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ИСТОЧНИК KP.RU