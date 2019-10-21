Рязанцам, убившим соседа и выбросившим тело в реку, присяжные сказали «виновны»

СЕГОДНЯ 08:46 2019-10-21T08:46:30+03:00

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В Рязанском облсуде перед коллегией присяжных предстали двое местных жителей. Они обвиняются в убийстве девятилетней давности, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в декабре 2010-го уже нетрезвые молодые люди пришли в гости к соседу и во время совместной попойки подрались с ним. Хозяина квартиры повалили на пол, стали бить по голове и телу, разбили об голову несколько стеклянных бутылок. Впоследствии у убитого обнаружили множественные переломы черепа и ребер с разрывом обоих легких.

Труп сообщники погрузили в багажник и сбросили в реку Бабинка, а затем, вернувшись, навели порядок, смыли кровь и закрыли квартиру на ключ. Уже весной, 18 марта, тело нашли недалеко от церкви в Касимове.

Присяжные вынесли обвинительный вердикт обоим подсудимым, но одного из них большинством голосов признали заслуживающим снисхождения. Теперь решается вопрос о назначении справедливого наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU