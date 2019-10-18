В «Люксоре» состоится премьера мультфильма «Сельма в городе призраков»
24 октября в кинотеатре «Люксор» в ТРЦ «Круиз» состоится премьера мексиканского мультфильма «Сельма в городе призраков».
В мексиканском городе Санта-Клара живет 16-летняя девушка Сельма, которая никогда не видела своих родителей. С детства ей рассказывали, что они ее бросили. Почти всю свою жизнь девушка пытается найти информацию о них, их предположительном местонахождении, однако без особого успеха.
Однажды Сельма находит необычную книгу, в которой записаны истории о родном городе и народные легенды. Вооружившись этой книгой, Сельма вместе с двумя отважными добросердечным сводными братьями Хорхе и Педро отправляется на поиски своей семьи в надежде встретиться с давно пропавшими родителями.
Возраст 6+
ИСТОЧНИК KP.RU