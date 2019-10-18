2019-10-18T15:33:49+03:00
Досуг

В «Люксоре» состоится премьера мультфильма «Сельма в городе призраков»

Рязанцев ждут на показ анимационного фэнтези в следующий четверг
Поделиться:
Фото: "Люксор".Фото: "Люксор".
Изменить размер текста:

24 октября в кинотеатре «Люксор» в ТРЦ «Круиз» состоится премьера мексиканского мультфильма «Сельма в городе призраков».

В мексиканском городе Санта-Клара живет 16-летняя девушка Сельма, которая никогда не видела своих родителей. С детства ей рассказывали, что они ее бросили. Почти всю свою жизнь девушка пытается найти информацию о них, их предположительном местонахождении, однако без особого успеха.

Однажды Сельма находит необычную книгу, в которой записаны истории о родном городе и народные легенды. Вооружившись этой книгой, Сельма вместе с двумя отважными добросердечным сводными братьями Хорхе и Педро отправляется на поиски своей семьи в надежде встретиться с давно пропавшими родителями.

Возраст 6+

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший замначальника управления образования свел счеты с жизнью
Рязанские аптеки готовы к цифровой маркировке лекарств
Рязанская область поделилась опытом развития дорожного хозяйства
На рязанской дороге водитель грузовика задавил коллегу-рабочего
Убившей разнузданного мужа рязанке смягчили наказание
Совет Федерации и «Ростелеком» будут вместе развивать сквозные цифровые технологии в регионах России
Сменился руководитель рязанской «Региональной энергетической комиссии»
Слава току! В рязанские храмы и мечеть провели электричество
На участке Первомайского проспекта запретят ставить машины
Главное управление ЗАГС Рязанской области переехало
Рязанская область оказалась в числе регионов, где топливо дорожает
У въезда на территорию рязанского Дворца молодежи запретят парковаться
Рязанцу, который помог раскрыть убийство ветерана, выплатят 500 тысяч рублей
В Рязани установлен новый температурный рекорд