У въезда на территорию рязанского Дворца молодежи запретят парковаться
В пятницу, 18 октября, пресс-служба администрации Рязани опубликовала информацию, что планируется запретить парковку автомобилей у въезда на территорию рязанского Дворца молодежи (площадь 50-летия Октября, дом 1). Ограничения начнут действовать с 10 ноября 2019 года. К такому решению привели проблемы из-за припаркованных автомобилей с выездом (заездом) обслуживающего Дворец транспорта.
На месте установят дорожные знаки «Остановка запрещена», а также «Работает эвакуатор». В администрации просят учитывать автомобилистов данную информацию, при планировании своих маршрутов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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