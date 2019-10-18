2019-10-18T13:08:04+03:00
Общество

У въезда на территорию рязанского Дворца молодежи запретят парковаться

Такую информацию опубликовала пресс-служба городской администрации
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В пятницу, 18 октября, пресс-служба администрации Рязани опубликовала информацию, что планируется запретить парковку автомобилей у въезда на территорию рязанского Дворца молодежи (площадь 50-летия Октября, дом 1). Ограничения начнут действовать с 10 ноября 2019 года. К такому решению привели проблемы из-за припаркованных автомобилей с выездом (заездом) обслуживающего Дворец транспорта.

На месте установят дорожные знаки «Остановка запрещена», а также «Работает эвакуатор». В администрации просят учитывать автомобилистов данную информацию, при планировании своих маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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