2019-10-17T17:49:12+03:00
Общество

В выходные в Рязани будет по-прежнему теплее нормы

Превышение – минимум на 5 градусов
Поделиться:
Фото? Архив "КП".Фото? Архив "КП".
Изменить размер текста:

Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 18 октября.

В пятницу ожидается переменная облачность и в основном – без осадков. Ветер будет юго-западный, затем перейдет на северо-западный, скорость 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью 5...+10°С, днем столбики термометров поднимутся до +11...+16°С.

В выходные, по предварительным данным метеорологов, сохранится такая же комфортная погода – с превышением нормы температуры минимум на 5 ºС. Дождей на субботу и воскресенье пока не обещают вовсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24