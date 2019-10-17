В выходные в Рязани будет по-прежнему теплее нормы

СЕГОДНЯ 17:42 2019-10-17T17:49:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 18 октября.

В пятницу ожидается переменная облачность и в основном – без осадков. Ветер будет юго-западный, затем перейдет на северо-западный, скорость 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью 5...+10°С, днем столбики термометров поднимутся до +11...+16°С.

В выходные, по предварительным данным метеорологов, сохранится такая же комфортная погода – с превышением нормы температуры минимум на 5 ºС. Дождей на субботу и воскресенье пока не обещают вовсе.

ИСТОЧНИК KP.RU