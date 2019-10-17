В выходные в Рязани будет по-прежнему теплее нормы
Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 18 октября.
В пятницу ожидается переменная облачность и в основном – без осадков. Ветер будет юго-западный, затем перейдет на северо-западный, скорость 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью 5...+10°С, днем столбики термометров поднимутся до +11...+16°С.
В выходные, по предварительным данным метеорологов, сохранится такая же комфортная погода – с превышением нормы температуры минимум на 5 ºС. Дождей на субботу и воскресенье пока не обещают вовсе.
ИСТОЧНИК KP.RU