«Зеленый сад» предлагает коммерческую недвижимость на новом интернет-ресурсе

СЕГОДНЯ 13:19 2019-10-17T13:21:08+03:00

Здесь представлена информация о помещениях свободного назначения площадью от 100 до 800 квадратных метров

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Группа компаний «Зеленый сад» разметила на своем новом интернет-ресурсе выгодные предложения о продаже коммерческой недвижимости.

Это помещения как в уже готовых жилых комплексах, так и во вводимых в эксплуатацию в ближайшее время. Объекты для покупки находятся в Горроще, в районе поселка Шлаковый и в Дашково-Песочне.

Жилые комплексы расположены на улицах Васильевская (дома № 5 и № 7), Пушкина (дом № 27), Рытикова (дом № 2) и Татарской (№ 69), а также на Славянском проспекте (дома № 3 и № 5).

На новом интернет-ресурсе представлена информация о помещениях свободного назначения площадью от 100 до 800 квадратных метров. Предлагаются к рассмотрению помещения с арендаторами и с уже произведенным ремонтом.

На сайте commercial.green-garden.ru можно получить более полную информацию и оставить заявку о бронировании выбранного помещения. Также подробные данные о коммерческой недвижимости можно получить в офисе Группы компаний «Зеленый сад» на Солотчинском шоссе, 2 и по телефону +7 (4912) 77 77 77.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU