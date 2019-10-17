В четверг в пяти районах Рязанской области отключат электричество

СЕГОДНЯ 06:33 2019-10-17T06:39:49+03:00

Ограничение поставки электроснабжения идет в соответствии с графиком энергетиков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ограничение поставки электроснабжения идет в соответствии с графиком энергетиков

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17 октября в пяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Сапожковский район:

- поселок Сапожок, Шацкая ферма с 08:00 до 13:00;

- деревни Березники, Избное - с 08:00 до 18:00;

- деревни Петрово, Плосское - с 09:00 до 17:00;

- поселок Сапожок - с 12:00 до 18:00.

Рязанский район:

- село Алеканово, деревня Отводное, село Коростово, село Заокское - с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- поселок Восточный - с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Сасыкино - с 09:00 до 17:00;

- село Ряссы - 09:00 до 16:00.

Шацкий район:

- село Завидное - с 10:00 до 14:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU