В Рязанской области разыскивают пропавшую пенсионерку в сиреневом плаще

СЕГОДНЯ 06:07 2019-10-17T06:11:15+03:00

Женщина два дня назад вышла из дома в Касимове и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно

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В Рязанской области разыскивают потерявшуюся 73-летнюю Галину Тарасенко, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, пенсионерка 15 октября вышла из дома в городе Касимове и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие.

Одежда: сиреневый плащ, сиреневая шапка, черные штаны, черные ботинки.

ВАЖНО!

Женщина нуждается в медицинской помощи.

Фото: Лиза Алерт.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вам что-то известно о местонахождении Галины Тарасенко, звоните по следующим телефонам: 8 (965) 714-57-37 (Анна), 8 (920) 953-77-70 (Ирина), 8 (800) 700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU