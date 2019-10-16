После публикации в соцсети в МП «Детское питание» приехал замглавы администрации

СЕГОДНЯ 19:45 2019-10-16T19:45:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 16 октября в соцсети ВКонтакте появился гневный пост о якобы вопиющих условиях в МП «Детское питание». По словам анонима, сотрудникам здесь «помогают нетрезвые грузчики в грязной спецодежде». Кроме этого, неизвестный перечисляет еще ряд нарушений.

После публикации на место отправился заместитель главы горадминистрации Игорь Тишин, который вместе с руководителем муниципального предприятия Ириной Истоминой пообщался с сотрудниками.

По словам Ирины Истоминой, выложенные в сеть фотографии сделаны полгода назад одним из работников. Тогда же фото отправились в прокуратуру, которая провела проверку и нарушений не выявила.

– Если продукция, закупленная для предварительной проверки, не соответствует требованиям, то она утилизируется. В напольную канализацию сливается вода, а макароны выбрасываются в мусорный контейнер, что и было представлено на фотографии, – пояснила Ирина Истомина.

Игорь Тишин, по информации пресс-службы администрации Рязани, поручил дополнительно проверить опубликованную в соцсети жалобу.

Кстати, с 11 октября здесь ведут проверку сотрудники Роспотребнадзора, которые пока недочетов по приготовлению пищи и утилизации отходов не обнаружили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В шоу «Ревизорро» показали, чем кормят рязанских школьников

Ведущая популярной телевизионной программы нашла на рязанском предприятии «Детское питание» плесень, гниль и тараканов. (ПОДРОБНЕЕ)

Директор рязанского «Детского питания»: «Ревизорро» показали не нашу кухню

«Комсомолка» посетила МП по следам Ольги Романовской. У предприятия был целый месяц, чтобы навести порядок, хотя директор «Детского питания» (на тот момент - Наталья Широкова) отметила, что они не имеют права проводить даже косметический ремонт во время учебного процесса. (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU