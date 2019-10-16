В «Школе здоровья» обучили су-джок терапии

СЕГОДНЯ 16:04 2019-10-16T16:04:57+03:00

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Очередное мероприятие акции «Школа здоровья» прошло на базе Рязанского института развития образования 14 октября. В нем приняли участие члены региональных и городских Совета ветеранов и Союза пенсионеров России.

- Сегодня мы собрались, чтобы ознакомиться с техниками, которые помогают сохранить здоровье, - подчеркнула лидер рязанских сторонников, депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова. - Это и су-джок терапия, и различные виды гимнастики, в том числе дыхательная. Когда вы начнете применять на практике полученные знания, ваша жизнь качественно изменится.

Заведующий кафедрой технологий обучения, воспитания и дополнительного образования РИРО, кандидат педагогических наук Елена Мирошина рассказала представителям старшего поколения о методиках, направленных на снятие нервного и мышечного напряжение, активизацию точек, поддерживающих работоспособность.

- Су-джок терапия помогает с помощью массажа точек на кистях и стопах воздействовать на весь организм. Для этого достаточно всего нескольких минут в день и пары простых тренажеров. Например, стоимость набора для самомассажа не превысит 150 рублей, - пояснила Елена Мирошина.

Также собравшиеся узнали о различиях диафрагмального и грудного дыхания, о том, как снять нагрузку с позвоночника с помощью простых упражнений.

- Центр поддержки гражданских инициатив готов продолжать работу в этом направлении и организовывать занятия для членов рязанских некоммерческих организаций со специалистами по здоровьесберегающим технологиям, — отметила региональный координатор ЦПГИ Елена Синица в завершение встречи.

Напомним, Центр поддержки гражданских инициатив проводит в Рязани акцию «Школа здоровья». В ее рамках уже прошли концерт ко Дню пожилого человека, а также открытие пансионата «Южный».

ИСТОЧНИК KP.RU