Ночью под Ряжском полицейские остановили «Жигули» с коровьей головой на заднем сиденье

СЕГОДНЯ 12:29 2019-10-16T12:35:24+03:00

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Неподалеку от города Ряжск ночью на дороге сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2106. Машина замерла на обочине. Проверяя документы, инспектор обратил внимание, что на заднем сиденье лежит несколько больших пакетов и коровья голова. Когда водителя попросили показать содержимое салона, тот бросился наутек.

Правда, далеко мужчина убежать не смог. Его догнали и посадили в патрульный автомобиль.

Далее выяснилось, что 55-летний житель Ряжска тайком увел корову из летнего загона фермы у села Чирково. В лесополосе неподалеку он заколол животное, разделал тушу и поехал домой лакомиться мясом. Но на пути встретил бдительных дорожных полицейских…

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU