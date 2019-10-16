2019-10-16T10:10:41+03:00
Звезды

В Рязани представят спектакль-водевиль с закрученным сюжетом «Ханума»

На сцене воссоздадут атмосферу грузинского городка и заставят зрителей сопереживать героям до самого финала
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Афиша мероприятия.Афиша мероприятия.
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28 октября в Рязанской областной филармонии представят спектакль-водевиль «Ханума» (16+). Начало – в 19.00.

По сюжету постановки, богатый тифлисский купец желает породниться с аристократическим родом и поэтому собирается выдать свою красавицу-дочь за старого разорившегося князя. Девушка в отчаянии – она любит своего молодого учителя, племянника князя.

Зритель станет свидетелем веселой запутанной интриги, где две свахи – Кабато и Ханума – возьмутся за дело. Кабато обещает женить князя на своей невесте и отобрать у Ханумы звание главной свахи. Ханума же помогает возлюбленным и тем самым разрушает планы соперницы-Кабато. Кому же удастся пустить историю по-своему сценарию и на какие ухищрения придется пойти каждой свахе? Об этом зритель узнает только в самом финале спектакля. Блестящий актерский ансамбль, талантливо и достоверно воссоздающий атмосферу и персонажей настоящего грузинского городка – изюминка спектакля.

Действующие лица и исполнители:

Ханума, сваха – Наталья Бочкарева

Кабато, сваха – Юлия Рутберг

Князь Вано Пантиашвили – Анатолий Васильев

Котэ, его племянник – Гурам Баблишвили

Текле, его сестра – Ирина Домнинская

Тимоте, слуга – Максим Коновалов

Микич Ткуил-Котрянц, богатый купец – Сергей Рубеко

Сона, его дочь – Ольга Арнтгольц

Акоп, двоюродный брат Микича и его приказчик – Александр Носик

Нана, мать Микича, бабушка Соны – Ольга Волкова

Кинто (торговцы, танцоры, горожане, друзья князя) – Давид Цигнадзе, Юлия Максимова, Инга Гамхиташвили, Армен Петросян, Георгий Чиладзе, Олег Болотаев, Акилина Позова, Андрей Макаров

Продолжительность спектакля-водевиля - 3 часа с антрактом. Билеты - на rzn.kassy.ru.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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