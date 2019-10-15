В Рязани объявили в розыск пропавшего десять дней назад 32-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 19:12 2019-10-15T19:12:53+03:00

В одежде он предпочитал черные и темно-синие тона

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Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» опубликовал информацию о розыске 32-летнего Алексея Александрович Антипина. Сообщается, что местонахождение мужчины не известно с 5 октября 2019 года.

Предположительно он направлялся в город Уфа, но, может, быть и в других населенных пунктах.

Его приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Бал одет в черную болоньевую куртку, темно-синюю олимпийку с белыми полосами, джинсы, темно-синие кроссовки и темно-синюю кепку.

ИСТОЧНИК KP.RU