РНПК победила в конкурсе Минэнерго как лучшая социально ориентированная компания

СЕГОДНЯ 13:11 2019-10-15T13:12:45+03:00

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Рязанская нефтеперерабатывающая компания (дочернее общество НК «Роснефть») стала победителем конкурса Министерства энергетики России на лучшую социально ориентированную компанию отрасли.

Конкурс призван стимулировать развитие социальной политики организаций. Он также направлен на обмен опытом среди организаций, активно проводящих социальную политику, добивающихся высокой эффективности в решении задач социальной направленности, улучшения качества условий труда и жизни работников.

Награждение призеров конкурса прошло в ходе IX Петербургского Международного газового форума. На церемонии награждения присутствовала заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО «РНПК» Наталия Балась:

– Придерживаясь принципов высокой социальной ответственности, Рязанская нефтеперерабатывающая компания уделяет большое внимание созданию благоприятной социальной среды на предприятии и развитию партнерских отношений. В работе мы учитываем интересы всех сторон – и работников, и бизнеса. Совместная работа позволяет нам вырабатывать консолидированную позицию по многим социальным вопросам и выполнять обязательства действующих локальнонормативных документов Компании и предприятия, Трудового законодательства. Нам приятно получить награду Министерства энергетики России как знак высокой оценки наших инициатив в области социального партнерства.

Взаимоотношения между работниками и работодателем на предприятии выстроены и действуют через профсоюзный комитет, в котором более 2000 человек. Каждые три года на предприятии принимается коллективный договор, в котором прописываются обязательства работодателя по многим социальным вопросам, которые дополняют государственные гарантии, компенсации и льготы. За соблюдением этого договора следит и профсоюзная организация, а также руководитель предприятия.

Вячеслав ИГНАТОВ, председатель первичной профсоюзной организации АО «РНПК» Нефтегазстройпрофсоюза России:

– В нашей компании соблюдается баланс, чтобы и бизнес не страдал, и работники были довольны: работали и отдыхали с комфортом. А если решения по вопросам даются сложно, ищем компромисс. На сегодняшний день наш коллективный договор – один из лучших в области. В первую очередь, мы ставим перед собой цель по соблюдению охраны труда, законодательства, приобщению работников к спорту и здоровому образу жизни. Мы с работодателем научились слушать друг друга и, самое главное, слышать. И вся наша работа направлена, в первую очередь, на благо наших работников.

НАША СПРАВКА

Только за 9 месяцев 2019 года объем инвестиций АО «РНПК» в социальные программы составил более 158 миллионов рублей. Это расходы на медицинское страхование, санаторнокурортное лечение, отчисления в негосударственный пенсионный фонд, жилищную программу, профессиональное развитие работников и на другие социальные инициативы.

На заводе действует Совет молодых специалистов. В партнерстве с руководством РНПК молодые нефтяники реализуют комплекс профессионально развивающих, культурномассовых, спортивнооздоровительных и имиджевых мероприятий, направленных на формирование активной жизненной позиции молодых специалистов. Завод финансирует спортивные и культурномассовые мероприятия для работников.

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ИСТОЧНИК KP.RU