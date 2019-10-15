Двукратный чемпион мира Николай Жердев перестал попадать в заявку ХК «Рязань»
В понедельник, 14 октября, хоккейный клуб «Рязань» проводил очередной домашний матч регулярного чемпионата ВХЛ. На своем льду «горожане» принимали «Горняк» из города Учалы (Башкирия).
В заявку на игру в составе рязанцев вновь не попал двукратный чемпион мира Николай Жердев. На прошлой неделе наставник «горожан» Александр Сырцов сетовал на небольшую травму у игрока, но, видимо, дело оказалось серьезнее.
Что касается игры, проходила она с небольшим преимуществом гостей. Однако в этот вечер за Рязань сыграли и штанга, и перекладина.
Единственный гол был забит после довольно интересной комбинации хозяев. Антон Моренец бросил от синий линии в борт с тем, чтобы шайба отскочила к Андрею Чванчикову. Тот в ближнем бою переиграть голкипера гостей не смог, зато передачей отыскал накатившегося на дальнюю штангу Виталия Кудрина, который и вколотил шайбу в сетку. Итог 1:0 в пользу Рязани.
Домашняя серия «горожан» продолжится играми в среду и пятницу.
Самые преданные болельщики - девчонки из группы поддержки.
Победа!
ИСТОЧНИК KP.RU
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