2019-10-15T05:21:38+03:00
Спорт

Двукратный чемпион мира Николай Жердев перестал попадать в заявку ХК «Рязань»

Но «горожане» научились справляться с соперниками и без титулованного одноклубника
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Третий период. Гости пытаются переломить ход матча.Третий период. Гости пытаются переломить ход матча.
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В понедельник, 14 октября, хоккейный клуб «Рязань» проводил очередной домашний матч регулярного чемпионата ВХЛ. На своем льду «горожане» принимали «Горняк» из города Учалы (Башкирия).

В заявку на игру в составе рязанцев вновь не попал двукратный чемпион мира Николай Жердев. На прошлой неделе наставник «горожан» Александр Сырцов сетовал на небольшую травму у игрока, но, видимо, дело оказалось серьезнее.

Что касается игры, проходила она с небольшим преимуществом гостей. Однако в этот вечер за Рязань сыграли и штанга, и перекладина.

Единственный гол был забит после довольно интересной комбинации хозяев. Антон Моренец бросил от синий линии в борт с тем, чтобы шайба отскочила к Андрею Чванчикову. Тот в ближнем бою переиграть голкипера гостей не смог, зато передачей отыскал накатившегося на дальнюю штангу Виталия Кудрина, который и вколотил шайбу в сетку. Итог 1:0 в пользу Рязани.

Домашняя серия «горожан» продолжится играми в среду и пятницу.

Самые преданные болельщики - девчонки из группы поддержки.

Самые преданные болельщики - девчонки из группы поддержки.

Победа!

Победа!

ИСТОЧНИК KP.RU

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