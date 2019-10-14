2019-10-14T15:28:40+03:00
Происшествия

На пожарище в рязанском селе обнаружили тело женщины

Огонь охватил жилой дом в деревне Волчково Клепиковского района
Антон КОНОВАЛОВ
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В ночь на 14 октября в Рязанской области произошел пожар со смертельным исходом. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в деревне Волчково Клепиковского района огонь охватил и уничтожил жилой дом, а вместе с ним - хозяйственную постройку.

На вызов, поступивший в 00.32, выезжали три пожарных автомобиля и девять человек личного состава. При разборке обугленных останков здания они обнаружили тело женщины.

Напомним, что за минувшую неделю, с 7 по 13-е число, от пожаров пострадали 24 строения и 4 единицы техники. Два человека погибли, одного удалось спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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