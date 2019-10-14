Дешево и мило. Доверчивую рязанку обманули при покупке кавалер-спаниеля

СЕГОДНЯ 14:08 2019-10-14T14:08:06+03:00

Девушке очень понравились фотографии милой собачонки, описание ее повадок, родословная, а самое главное – цена

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Полицейские раскрыли очередное интернет-мошенничество, жертвой которого стала 25-летняя любительница животных, сообщает пресс-служба рязанского УМВД.

Накануне в дежурную часть обратилась рязанка, которая рассказала, что в интернете на специальном сайте выбрала щенка породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Девушке очень понравились фотографии милой собачонки, описание ее повадок, родословная, а самое главное – цена. Хозяин молодого пса просил совсем небольшие деньги, всего 14 тысяч рублей, поэтому предложение было очень привлекательным.

Девушка решилась на покупку и связалась с автором объявления. Продавец сообщил, что за перевозку щенка и в качестве небольшого аванса нужно перечислить ему на карту 5 тысяч рублей. Остальную сумму нужно было перевести после приезда кавалера в Рязань.

После того как девушка отправила деньги, продавец перестал выходить на связь — ни денег, ни щенка.

Оперативники провели необходимые мероприятия и установили, что к хищению денег причастен 29-летний житель Таганрога Ростовской области. Чтобы запутать следы, он указал реквизиты банковской карты своей знакомой, но полицейские эту уловку быстро разгадали. А вскоре, выехавшие в южный регион оперативники, задержали мошенника.

Возбуждено уголовное дело.

Отметим, что щенков породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель практически невозможно купить дешевле 30 тысяч рублей (кобель) и 40 тысяч (сука). Зачастую их стоимость гораздо выше – от 50 до 60 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/737684" frameborder="0"></iframe> Мошенник рассказывает, как обманул девушку.Источник видео: УМВД России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU