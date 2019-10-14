В рязанской Филармонии выступит Лолита

СЕГОДНЯ 12:35 2019-10-14T12:36:32+03:00

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23 октября рязанской Филармонии выступит Лолита. Знаменитая певица представит программу, посвященную своему юбилею.

– Обаятельную и неординарную Лолиту Милявскую обожает все СНГ. Кроме прекрасных вокальных данных и разнообразного репертуара публику привлекает оптимизм и сила артистки, непревзойденное чувство юмора и непосредственность, – говорится в сообщении организаторов. – Хотя Лолита признана настоящей дивой сцены, она напрочь лишена «звездности», не строит стен между собой и зрительным залом. Концерты проходят в непринужденной обстановке, как встреча добрых друзей.

Профессиональных наград у Лолиты столько, что легко сбиться со счета. Одних только премий «Песня года» – 17. Сольная карьера принесла певице восемь студийных альбомов. Последний под названием «Раневская» вышел в 2018 году.

23 октября в Рязани Лолита представит новую концертную программу под названием «Мне 55». Это собрание любимых песен и новых, а еще презентация амбиций и стремления совершенствоваться. Чувственное контральто артистки подарит зрителям два часа превосходной музыки.

Начало в 19:00. Подробности и билеты здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU