2019-10-14T12:36:32+03:00
Звезды

В рязанской Филармонии выступит Лолита

Певица представит программу, посвященную своему юбилею
Поделиться:
Изменить размер текста:

23 октября рязанской Филармонии выступит Лолита. Знаменитая певица представит программу, посвященную своему юбилею.

– Обаятельную и неординарную Лолиту Милявскую обожает все СНГ. Кроме прекрасных вокальных данных и разнообразного репертуара публику привлекает оптимизм и сила артистки, непревзойденное чувство юмора и непосредственность, – говорится в сообщении организаторов. – Хотя Лолита признана настоящей дивой сцены, она напрочь лишена «звездности», не строит стен между собой и зрительным залом. Концерты проходят в непринужденной обстановке, как встреча добрых друзей.

Профессиональных наград у Лолиты столько, что легко сбиться со счета. Одних только премий «Песня года» – 17. Сольная карьера принесла певице восемь студийных альбомов. Последний под названием «Раневская» вышел в 2018 году.

23 октября в Рязани Лолита представит новую концертную программу под названием «Мне 55». Это собрание любимых песен и новых, а еще презентация амбиций и стремления совершенствоваться. Чувственное контральто артистки подарит зрителям два часа превосходной музыки.

Начало в 19:00. Подробности и билеты здесь.

.

.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дешево и мило. Доверчивую рязанку обманули при покупке кавалер-спаниеля
Нарушитель снял, как объезжает пробку на улице Зубковой по встречке
Утонувший в Новомичуринске мужчина почти месяц числился пропавшим
В рязанском гипермаркете торговали колбасой из птицы, но с ДНК свиньи
В «Единой России» считают избыточным предложение Минтруда
За неделю на пожарах погибли два рязанца
Рязанские предприниматели выбрали «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»
Воскресным вечером в Рязани жестко столкнулись Opel и Citroen
Из озера в Новомичуринске водолазы извлекли труп мужчины
За жестокую драку рязанцу грозит 8 лет лишения свободы
Качество «горючей» воды в Рязани соответствует нормам СанПиН – мэрия
Авиационный бензин для Сасовского училища закупали с нарушениями
У машины скорой помощи в Рязани отвалилась колесная пара
В рязанской Горроще нечистотами затопило перекресток
Пьяный рязанец пытался зарезать бывшего пасынка
Елена Сорокина выполнила функции главного землеустроителя города
На перекрестке в центре Рязани в ДТП попали сразу 4 машины
Сербский дуэт вывел рязанских футболисток в финал Кубка России
В Рязанской области выявлен новый очаг бешенства
На рязанской трассе лоб в лоб сошлись ВАЗ и Nissan
Строительство обхода города Сасово показали с высоты
Неизвестный мужчина едва не погиб на пожаре в Рязани
В центре Рязани госпитализировали мужчину с ножевыми ранениями
На одном из маршрутов Рязани орудует нелегальный перевозчик
В Рязани на улице Полонского перевернулся легковой автомобиль
Один рязанец убил другого на автобусной остановке в Скопине