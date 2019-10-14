В «Единой России» считают избыточным предложение Минтруда

СЕГОДНЯ 12:22 2019-10-14T12:22:15+03:00

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Предложение Минтруда, согласно которому претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком, избыточно и может создать лишние проблемы родителям. Об этом заявила первый заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Ольга Баталина.

– Не исключено, что Фонд социального страхования при назначении будет требовать документально подтвердить, что именно заявитель — мать или отец ребенка — фактически за ним ухаживает. И как это сделать в семье, где вместе живут родители, бабушки, дедушки? Главное, что Минтруд в этой ситуации ничего особо не получает, так как пособие по уходу за ребенком все равно будет назначено одному из членов этой семьи, тому, кому удастся доказать фактический уход, — отметила Ольга Баталина.

Она напомнила, что по действующему законодательству родитель может находиться в отпуске по уходу за ребенком, получать соответствующее пособие и работать неполный рабочий день.

– Этот подход должен оставаться неизменным, — считает первый заместитель секретаря Генсовета «Единой России». — Проблемы у родителей возникают от того, что в законодательстве прямо не прописано, при каком количестве рабочих часов родитель имеет право на пособие. В случае отказа в пособии родители идут в суды, а судебная практика складывается по-разному. Необходимо это четко предусмотреть в законе.

По словам Ольги Баталиной, предложение Минтруда еще раз подтверждает позицию «Единой России» о том, что правила получения пособия по уходу за ребенком должны быть прописаны более четко и защищать интересы родителей малолетних детей.

– Соответствующий законопроект в настоящее время разрабатывается партией и осенью будет внесен в Государственную Думу, — подчеркнула она.

СПРАВКА

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 40% от среднего заработка за последние 2 года. С 1 февраля 2019 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком составляет 3277 рубля 45 копеек, за вторым и последующими детьми — 6554 рубля 89 копеек, а максимальный размер пособия по уходу — 26 152 рубля 27 копеек.

Право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет имеют: матери, уволенные в период беременности в связи с ликвидацией организации, матери–военнослужащие по контракту, матери, отцы и опекуны, обучающиеся по очной форме, родственники, ухаживающие за ребенком в случае лишения матери и (или) отца родительских прав или в случае смерти матери и (или) отца, родитель, который работает неполный рабочий день, на дому или продолжает учиться.

В I полугодии 2019 года расходы регионального отделения Фонда на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет составили 365,5 млн рублей.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU