2019-10-14T11:42:31+03:00
Экономика

Рязанские предприниматели выбрали «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

Продажи сервиса выросли вдвое по сравнению с предыдущими периодами
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«Ростелеком» зафиксировал спрос на услугу «Интерактивное телевидение» среди рязанских предпринимателей. В III квартале 2019 года продажи сервиса повысились в два раза по сравнению с предыдущими периодами. Цифровое решение способствует повышению лояльности клиентов сферы услуг.

«Интерактивное телевидение» – это телепрограммы, фильмы и сериалы на любой вкус. С помощью сервиса заказчик может самостоятельно настраивать приветственную страницу и организовывать рекламные включения. Компания сформировала четыре пакета решения: «ТВ в офис и коворкинг», «ТВ для сферы услуг», «ТВ для гостиниц» и «ТВ для детских учреждений».

– Цифровое решение «Интерактивное телевидение» открывает для предпринимателей новые возможности, – говорит директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов. – Благодаря этому сервису они могут проводить рекламные кампании, рассказывать персоналу о внутренних изменениях и информировать клиентов об актуальных акциях. Услуга от «Ростелекома» также позволит заказчикам транслировать рекламу сторонних компаний, получать дополнительный доход и в целом улучшать свои показатели».

Подробную информацию о сервисе «Интерактивное телевидение» и других решениях для бизнеса можно получить на сайте «Ростелекома», по телефону 8 800 1000 800 и в офисах продаж.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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