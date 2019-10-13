Пьяный рязанец пытался зарезать бывшего пасынка

СЕГОДНЯ 12:05 2019-10-13T12:05:29+03:00

Жилищный вопрос в Александро-Невском районе стоит остро. Супруги развелись, но продолжают жить под одной крышей, и это чуть не привело к трагедии

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В полицию обратилась 45-летняя жительница села Ленино, которая сообщила, что дома нетрезвый бывший муж угрожает убить ножом ее сына. Участковые полицейские немедленно приехали в село Ленино и утихомирили 46-летнего местного жителя. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Супруги недавно развелись из-за пристрастия главы семейства к горячительным напиткам. Но в силу жизненных обстоятельств живут под одной крышей. Бывший теперь уже муж в очередной раз напился и устроил скандал. Женщина обратилась за защитой к 23-летнему сыну.

Когда тот хотел вступиться за мать, бывший муж достал нож из-под кровати и пригрозил им молодому человеку: «Не подходи, зарежу!». Перепуганная женщина обратилась в правоохранительные органы.

На чересчур горячего экс-супруга возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо – лишение свободы на срок до 2 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU