В Спасске перед судом предстала участница женской драки
В городе Спасск-Рязанский рассмотрели дело о драке посетительниц местного кафе-бара. Одну из них за нанесение побоев другой оштрафовали на 6000 рублей.
Как сообщает пресс-служба районного суда, молодая женщина приехала в гости к своей подруге, веселилась и танцевала с ней в одном из заведений. Там она повздорила с девушкой из другой компании. Оппонентки вышли на улицу, где местная ударила приезжую по лицу. Та упала, оскорбила обидчицу и получила еще один удар.
Распустившая руки девушка свою вину признала, пояснив, что эмоционально отреагировала на оскорбления.
ИСТОЧНИК KP.RU