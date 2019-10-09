В Спасске перед судом предстала участница женской драки

СЕГОДНЯ 09:39 2019-10-09T09:39:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Спасск-Рязанский рассмотрели дело о драке посетительниц местного кафе-бара. Одну из них за нанесение побоев другой оштрафовали на 6000 рублей.

Как сообщает пресс-служба районного суда, молодая женщина приехала в гости к своей подруге, веселилась и танцевала с ней в одном из заведений. Там она повздорила с девушкой из другой компании. Оппонентки вышли на улицу, где местная ударила приезжую по лицу. Та упала, оскорбила обидчицу и получила еще один удар.

Распустившая руки девушка свою вину признала, пояснив, что эмоционально отреагировала на оскорбления.

ИСТОЧНИК KP.RU