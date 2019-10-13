Елена Сорокина выполнила функции главного землеустроителя города

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-13T11:22:49+03:00

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Глава горадминистрации Елена Сорокина провела личный прием жителей областного центра. Об этом сообщила пресс-служба.

Одна из посетительниц обратилась с вопросом организации движения пешеходов и транспорта в связи со строительством многоэтажного жилого дома на пересечении улицы Боголюбова и Касимовского шоссе. Она просила перенести ограждение ближе к строительной площадке, обустроить тротуар на всем участке дороги, произвести ямочный ремонт проезжей части. Представитель застройщика на требование сити-менеджера выполнить работы в кратчайший срок сообщил, что к 1 ноября работы будут завершены. В срок до 20 ноября застройщик организует пешеходную дорожку, а до первого декабря – произведет ремонт проезжей части.

Жительница улицы Юннатов пришла на личный прием с просьбой заасфальтировать дорожки в районе парка имени Уткина. Она также попросила перенести мусорный контейнер для сбора, расположенный в районе 69 дома по улице Есенина, в другое место. Ее просьба связана с тем, что мусор бросают все, кому не лень, и на этом месте образуется свалка. Отвечая на это заявление, Сорокина подчеркнула, что в этом месте планируется установить игровую спортивную площадку.

Управлению энергетики и ЖКХ глава администрации поручила проработать вопрос о переносе контейнера в другое место. Также Елена Сорокина поручила управлению благоустройства рассмотреть возможность включения сквера имени Уткина в программу по формированию комфортной городской среды.

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ИСТОЧНИК KP.RU