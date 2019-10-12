В центре Рязани госпитализировали мужчину с ножевыми ранениями

СЕГОДНЯ 10:46 2019-10-12T10:46:41+03:00

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Во дворе одного из домов на улице Право-Лыбедской в Рязани произошла поножовщина. Раненого 44-летнего мужчину госпитализировали, а подозреваемого задержали.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, на стоны и крики потерпевшего откликнулся случайный прохожий. Он вызвал истекающему кровью незнакомцу «скорую», а медики, в свою очередь, оповестили полицейских. Пока пациенту оказывали первую помощь, оперативники выяснили у него, что случилось и как выглядит преступник.

Оказалось, что с ножом заявился 22-летний житель Рязанского района. Он был в компании с подругой, которая во время попойки «нашептала» молодому человеку, что его приятель пытался ее изнасиловать. В последствии оказалось, что 32-летняя рязанка все сильно преувеличила (ей лишь не понравилась пара фраз, сказанных мужчиной), но пьяный кавалер разбираться не стал и после перепалки с «обидчиком» пустил в ход нож.

В какой-то момент потерпевший огрел нападавшего по голове удачно попавшейся под руку металлической трубой. Последний ретировался, но вскоре вместе с подругой был замечен полицейскими на пустынной улице и задержан.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU