2019-10-12T10:46:41+03:00
Происшествия

В центре Рязани госпитализировали мужчину с ножевыми ранениями

Нож пустил в ход его приятель из-за обвинений подруги, которую потерпевший якобы пытался изнасиловать
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во дворе одного из домов на улице Право-Лыбедской в Рязани произошла поножовщина. Раненого 44-летнего мужчину госпитализировали, а подозреваемого задержали.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, на стоны и крики потерпевшего откликнулся случайный прохожий. Он вызвал истекающему кровью незнакомцу «скорую», а медики, в свою очередь, оповестили полицейских. Пока пациенту оказывали первую помощь, оперативники выяснили у него, что случилось и как выглядит преступник.

Оказалось, что с ножом заявился 22-летний житель Рязанского района. Он был в компании с подругой, которая во время попойки «нашептала» молодому человеку, что его приятель пытался ее изнасиловать. В последствии оказалось, что 32-летняя рязанка все сильно преувеличила (ей лишь не понравилась пара фраз, сказанных мужчиной), но пьяный кавалер разбираться не стал и после перепалки с «обидчиком» пустил в ход нож.

В какой-то момент потерпевший огрел нападавшего по голове удачно попавшейся под руку металлической трубой. Последний ретировался, но вскоре вместе с подругой был замечен полицейскими на пустынной улице и задержан.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На рязанской трассе лоб в лоб сошлись ВАЗ и Nissan
Строительство обхода города Сасово показали с высоты
Неизвестный мужчина едва не погиб на пожаре в Рязани
На одном из маршрутов Рязани орудует нелегальный перевозчик
В Рязани на улице Полонского перевернулся легковой автомобиль
Один рязанец убил другого на автобусной остановке в Скопине
В Рязани вне очереди отремонтируют улицу Дачную
В Рязани коммунальщики очистили квартиру старика от 16 куб. м мусора
Дважды неправ: момент жесткой аварии в центре Рязани зафиксировала камера видеонаблюдения
В сторис Сергея Лазарева попал рязанский музыкант, мечтавший спеть с ним дуэтом
В Рязани выступит группа КИПЕЛОВ в сопровождении симфонического оркестра
Во время последнего приезда в Рязань Алексей Леонов пожурил вице-губернатора
В 70 рязанских многоэтажках до конца года установят новые лифты
На коммерческий маршрут №50 выйдут автобусы
В центре Рязани иномарка на скорости протаранила «девятку»
В выходные синоптики обещают рязанцам потепление
В Скопинском районе отремонтируют больницу
В поликлинике больницы №10 продлили время работы врачей
Ночь, женщина, лошадь, пистолет и трое мужчин на рязанской дороге
Губернатор исправил сообщение о раскрытии убийства ветерана и его жены
Рязанский третьеклассник стал самым юным участником детского совета директоров Почта Банка
На пешеходном переходе в Рязани женщина попала под Nissan
Крик души. Хозяин залитой квартиры прочитал рэп о капремонте
Владимир Путин отметил заслуги главного онколога Рязанской области
ХК «Рязань»: команда выигрывает 3:0 – болельщики просят отставки директора и тренера
Рязанцам пообещали Wi-Fi в городских автобусах
Нападение директора УК с молотком на рязанца попало на видео