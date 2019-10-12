На одном из маршрутов Рязани орудует нелегальный перевозчик

СЕГОДНЯ 10:02 2019-10-12T11:20:30+03:00

У ИП Ливадная Т.Г. нет свидетельства, но она продолжает собирать деньги с пассажиров

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На маршруте 85а (ж/д ст.Лесок – Кардиодиспансер – пос. Южный) в Рязани работает нелегальный перевозчик. ИП Ливадная Т.Г. исключена из реестра выданных свидетельств, а потому не участвует в акции «Проезд дешевле с картой «Мир».

- Эти маршрутные такси оборудованы банковскими терминалами и выданный им чек не является билетом установленного образца, сообщил оператор автоматизированной системы оплаты проезда «УмКА».

С вопросом, почему «черные машрутчики» свободно колесят по городу, рязанцам посоветовали обратиться в компетентные органы государственной власти. Официального комментария от администрации Рязани пока не последовало.

ИСТОЧНИК KP.RU