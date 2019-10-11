Один рязанец убил другого на автобусной остановке в Скопине

СЕГОДНЯ 21:22 2019-10-11T21:27:42+03:00

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В микрорайоне Октябрьский, 15 лет назад бывшем отдельным поселком, а затем вошедшем в состав города Скопин произошло убийство. Подробности его сообщил интернет-сайт следственного управления СК РФ.

Вечером 10 октября на автобусной остановке в Октябрьском стояли двое мужчин. Оба были пьяны. Между ними вспыхнула ссора, и тогда 35-летний житель микрорайона несколько раз сильно ударил по голове 48-летнего. От полученных травм тот скончался на месте.

В отношении подозреваемого в убийстве возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU