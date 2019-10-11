2019-10-11T21:27:42+03:00
Происшествия

Один рязанец убил другого на автобусной остановке в Скопине

Драка вечером 10 октября закончилась смертью избитого 48-летнего мужчины
Сергей ЮРЧЕНКО
Поделиться:
Скопин – по рязанским меркам, крупный районный центр Рязанской областиСкопин – по рязанским меркам, крупный районный центр Рязанской областиФото: Владимир ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В микрорайоне Октябрьский, 15 лет назад бывшем отдельным поселком, а затем вошедшем в состав города Скопин произошло убийство. Подробности его сообщил интернет-сайт следственного управления СК РФ.

Вечером 10 октября на автобусной остановке в Октябрьском стояли двое мужчин. Оба были пьяны. Между ними вспыхнула ссора, и тогда 35-летний житель микрорайона несколько раз сильно ударил по голове 48-летнего. От полученных травм тот скончался на месте.

В отношении подозреваемого в убийстве возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани вне очереди отремонтируют улицу Дачную
В Рязани коммунальщики очистили квартиру старика от 16 куб. м мусора
Дважды неправ: момент жесткой аварии в центре Рязани зафиксировала камера видеонаблюдения
В сторис Сергея Лазарева попал рязанский музыкант, мечтавший спеть с ним дуэтом
В Рязани выступит группа КИПЕЛОВ в сопровождении симфонического оркестра
Во время последнего приезда в Рязань Алексей Леонов пожурил вице-губернатора
В 70 рязанских многоэтажках до конца года установят новые лифты
На коммерческий маршрут №50 выйдут автобусы
В центре Рязани иномарка на скорости протаранила «девятку»
В выходные синоптики обещают рязанцам потепление
В Скопинском районе отремонтируют больницу
В поликлинике больницы №10 продлили время работы врачей
Ночь, женщина, лошадь, пистолет и трое мужчин на рязанской дороге
Губернатор исправил сообщение о раскрытии убийства ветерана и его жены
Рязанский третьеклассник стал самым юным участником детского совета директоров Почта Банка
На пешеходном переходе в Рязани женщина попала под Nissan
Крик души. Хозяин залитой квартиры прочитал рэп о капремонте
Владимир Путин отметил заслуги главного онколога Рязанской области
ХК «Рязань»: команда выигрывает 3:0 – болельщики просят отставки директора и тренера
Рязанцам пообещали Wi-Fi в городских автобусах
Нападение директора УК с молотком на рязанца попало на видео