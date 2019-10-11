В Рязани вне очереди отремонтируют улицу Дачную

СЕГОДНЯ 20:23 2019-10-11T20:25:09+03:00

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На рязанской улице Дачной (в поселке Приокский) ремонт проезжей части, по словам местных жителей, в последний раз проводился около 15 лет назад. Магистраль, проходящая через зону одноэтажной застройки, в последние годы была практически непригодна для движения автомашин. «Комсомолка» назвала улицу в числе самых опасных для автомобилистов – следом за интернет-ресурсом «Карта убитых дорог Рязани».

11 октября улица обратила на себя внимание рязанского губернатора. «Посмотрел на состояние дороги по улице Дачной в Рязани, – написал Николай Любимов на своей страничке в интернете. – Согласен с вашим недовольством в комментариях, безопасный проезд здесь фактически невозможен. А рядом – два детских сада и школа...»

Судя по всему, в следующем году к детским учреждениям (а в доме 5 по улице Дачной расположен еще и творческий центр «Юнмедиа») можно будет не только подойти пешком, но и подъехать. Министерству транспорта дано указание подготовить документацию для ремонта, а сами работы провести в начале лета 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU