В сторис Сергея Лазарева попал рязанский музыкант, мечтавший спеть с ним дуэтом
11 октября известный российский певец Сергей Лазарев, прогуливаясь по центральным улицам Рязани, снял сторис. В видеоистории звезда шоу-бизнеса пригласил рязанцев на свой концерт. Правда, оговорился, что билетов уже нет, «ну, если только два-три, да и то сбоку».
В сторис популярного исполнителя попал музыкант из Рязани, правда, менее известный, бас-гитарист группы «Мизгирь» Иван Кармашов.
Рязанский музыкант Иван Кармашов.
- Мне лет 10 было, когда впервые услышал Smash, весь дымился от их песен. Тогда появилась мечта спеть с ними. И вот спустя годы вижу Лазарева. Но подойти не решился, не хотел показаться назойливым.
Сторис Сергея Лазарева.Источник видео: Instagram Сергея Лазарева
ИСТОЧНИК KP.RU