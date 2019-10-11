2019-10-11T18:17:51+03:00
Звезды

В сторис Сергея Лазарева попал рязанский музыкант, мечтавший спеть с ним дуэтом

Популярный российский исполнитель перед концертом прогулялся по центральным улицам города
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Фото: инстаграм Сергея Лазарева.Фото: инстаграм Сергея Лазарева.
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11 октября известный российский певец Сергей Лазарев, прогуливаясь по центральным улицам Рязани, снял сторис. В видеоистории звезда шоу-бизнеса пригласил рязанцев на свой концерт. Правда, оговорился, что билетов уже нет, «ну, если только два-три, да и то сбоку».

В сторис популярного исполнителя попал музыкант из Рязани, правда, менее известный, бас-гитарист группы «Мизгирь» Иван Кармашов.

Рязанский музыкант Иван Кармашов.

Рязанский музыкант Иван Кармашов.

- Мне лет 10 было, когда впервые услышал Smash, весь дымился от их песен. Тогда появилась мечта спеть с ними. И вот спустя годы вижу Лазарева. Но подойти не решился, не хотел показаться назойливым.

Сторис Сергея Лазарева.Источник видео: Instagram Сергея Лазарева

ИСТОЧНИК KP.RU

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