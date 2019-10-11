2019-10-11T17:44:23+03:00
Звезды

В Рязани выступит группа КИПЕЛОВ в сопровождении симфонического оркестра

Концерт пройдет в Ледовом дворце через две недели
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Лидер хеви-металлической сцены группа КИПЕЛОВ в сопровождении симфонического оркестра приглашают вас на новое крупномасштабное шоу. Концерт пройдет в Рязани во Дворце спорта «Олимпийский» во вторник, 22 октября.

Зрители смогут насладиться зрелищной концертной программой, состоящей из самых лучших композиций за все время существования коллектива. Уже знакомые песни прозвучат в совершенно новом прочтении.

Подготовка к шоу идет полным ходом, не обойдется и без сюрпризов, которые активно готовит группа в настоящее время.

Начало в 20:00. Шоу обещает быть незабываемым!

Подробности и билеты здесь.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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