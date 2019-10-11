В Рязани выступит группа КИПЕЛОВ в сопровождении симфонического оркестра
Лидер хеви-металлической сцены группа КИПЕЛОВ в сопровождении симфонического оркестра приглашают вас на новое крупномасштабное шоу. Концерт пройдет в Рязани во Дворце спорта «Олимпийский» во вторник, 22 октября.
Зрители смогут насладиться зрелищной концертной программой, состоящей из самых лучших композиций за все время существования коллектива. Уже знакомые песни прозвучат в совершенно новом прочтении.
Подготовка к шоу идет полным ходом, не обойдется и без сюрпризов, которые активно готовит группа в настоящее время.
Начало в 20:00. Шоу обещает быть незабываемым!
.
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU