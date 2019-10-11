2019-10-11T13:41:42+03:00
Здоровье

В Скопинском районе отремонтируют больницу

В порядок приведут два корпуса и детскую поликлинику
Мария БЛИНОВА
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В Скопинском ММЦ за год лечение проходят порядка 10 тысяч пациентов.В Скопинском ММЦ за год лечение проходят порядка 10 тысяч пациентов.
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На ремонт Скопинского межрайонного медцентра, то есть больницы, обслуживающей сразу несколько районов, в этом году потратят 5,5 млн. рублей. Деньги выделены из регионального бюджета, сообщает пресс-служба минздрава Рязанской области.

3,7 млн. рублей пойдут на капитальный ремонт терапевтического корпуса. Здесь поменяют полы и окна, приведут в порядок стены и потолки. На 1,2 млн. рублей отремонтируют хирургический корпус, еще около 700 тысяч направят на детскую поликлинику. Весь ремонт планируют закончить до конца этого года.

Кстати, недавно здесь появились палаты гериатрии (для лечения от болезней старческого возраста), рассчитанные на 7 мест. Они находятся в терапевтическом отделении и адаптированы под инвалидов и пожилых людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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