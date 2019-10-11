Рязанский третьеклассник стал самым юным участником детского совета директоров Почта Банка

СЕГОДНЯ 11:11 2019-10-11T11:11:47+03:00

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Ученик школы №33 города Рязани Владислав Болквадзе стал бронзовым призером Всероссийского конкурса «Лучший урок письма». «Бронзу» он взял в номинации Почта Банка «Если бы я был президентом банка, какую услугу предложил бы в первую очередь».

9-летний Владислав придумал проект «Зоопарк-приют» в отделениях банках. Мальчик очень любит животных, у него у самого есть кошка, а еще он принимает участие в судьбе братьев наших меньших, о которых некому позаботиться.

–Я хочу делать все, что в моих силах, чтобы спасать планету. Сам выращиваю растения дома и на даче. Все мы – разные. Но я верю, что в душе каждый человек добрый. Думаю, что приюты для животных объединят нас, – говорит Владислав.

Шесть номинантов конкурса были приглашены в Москву в головной офис Почта Банка на заседание детского совета директоров. Президент – председатель правления банка Дмитрий Руденко – выбрал и наградил победителей конкурса и лауреатов.

Члены детского совета директоров приняли участие в открытом обсуждении предложений. Все победители конкурса получили незабываемые впечатления и памятные подарки от организаторов конкурса. По окончании заседания школьники отправились на небольшую экскурсию по банку и даже узнали, как устроен банкомат изнутри.

Рязанские школьники ежегодно принимают активное участие во Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма» и неоднократно становились его призерами.На этот раз, кроме Владислава, победителями и лауреатами стали Вероника Евдокимова (школа № 73), Яна Милексетян (школа № 50), Арина Рюмина (лицей №4) и Алена Гаврилова Алена (школа № 14).

Справка:

Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» проводится ежегодно с 2002 года. Партнерами выступают МГУ им. М.В. Ломоносова, Министерство обороны РФ, Министерство образования РФ, Комитет Государственной Думы РФ по образованию и науке, Роскосмос, Фонд социально-культурных инициатив, Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра, Московский дом соотечественника, ПАО «Почта Банк», Союз писателей России, Союз журналистов России, Союз ветеранов России, Всероссийское педагогическое собрание, Российская государственная детская библиотека.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU