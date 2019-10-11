На пешеходном переходе в Рязани женщина попала под Nissan

СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-11T10:38:29+03:00

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10 октября на улице Семашко в Рязани сбили 64-летнюю женщину. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, она пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу у дома №14.

ДТП случилось примерно в 18.30. Наезд совершила сверстница пострадавшей, также жительница города, управлявшая Nissan Qashqai. В результате пешехода доставили в медучреждение.

Всего за сутки в Рязани случилось 7 аварий с пострадавшими, одна из которых – смертельная. Автоинспекторы выявили более 10 тысяч нарушений ПДД и задержали 13 пьяных за рулем.

Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU