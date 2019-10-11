ХК «Рязань»: команда выигрывает 3:0 – болельщики просят отставки директора и тренера

СЕГОДНЯ 08:57 2019-10-11T08:59:19+03:00

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10 октября хоккейный клуб «Рязань» проводил очередную игру регулярного чемпионата ВХЛ. На своей домашней арене «горожане» принимали казанский «Барс».

Выездная игра с этим же соперником, состоявшаяся менее недели назад, обернулась для «Рязани» разгромным поражением 1:6. В реванш, если честно, верилось с трудом. Наверное, именно поэтому трибуны дворца спорта «Олимпийский» зияли пустотами.

Однако самые преданные болельщики стали свидетелями настоящего чуда! «Горожане» выдали одну из лучших игр сезона, забросив в каждом периоде по шайбе (Виталий Кудрин, Максим Горечишников, Захар Чернов). При этом голкипер Сергей Большаков сохранил свои ворота в неприкосновенности. Итог - 3:0 в пользу команды из города на Оке!

Конечно, согласно статистике казанцы наголову перебросали «горожан» - 40 бросков в створ против 16 у рязанцев. Более того, игроки «Барса» выиграли заметно больше вбрасываний и меньше удалялись. Но «горожане» так активно провели матч, что вся эта статистика разбилась в пух и прах. И, конечно, отдельных слов благодарности заслуживает игра Сергея Большакова на последнем рубеже!

Тем непонятнее смотрелось появление в третьем периоде на фанатском секторе баннера: «Злобин и Сырцов (директор и тренер ХК «Рязань» – Ред.)… Хоккей – это сердце Рязани. Будьте мужиками уйдите сами» (орфография сохранена). Одержав, вторую победу подряд рязанцы заметно поправили турнирное положение. Неужели болельщики не довольны тем, что команда бьет соперников?

Вторую игру не попадает в заявку «горожан» двукратный чемпион мира Николай Жердев. На вопрос «почему?», наставник «горожан» Александр Сырков ответил:

- Он получил травму в матче 4 октября. У него рассечение губы и легкое сотрясение. Требуется некоторое время для восстановления.

Домашняя серия ХК «Рязань» продолжится в субботу.

ИСТОЧНИК KP.RU