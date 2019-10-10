2019-10-10T16:46:22+03:00
Общество

В Рязани ОНФ представил проект «Народная карта тыла и фронта»

Жителям города и области предложили вписать имена своих родственников в военную летопись края
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Сотрудница "Музея обороны и тыла" Любовь Сергеева рассказывает о трудовом подвиге Дарьи Гармаш.Сотрудница "Музея обороны и тыла" Любовь Сергеева рассказывает о трудовом подвиге Дарьи Гармаш.
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Во вторник, 8 октября, в областной библиотеке имени Горького региональное отделение Общероссийского народного фронта представило проект «Народная карта тыла и фронта».

Жителям города и области предложили поучаствовать в создании интерактивной карты и занести на нее личные истории героев-фронтовиков, тружеников тыла; а также информацию о заводах и фабриках, колхозах и совхозах, эвакогоспиталях, работавших в годы войны на рязанской земле.

В преддверии 75-летия со Дня Победы ОНФ поставил перед собой довольно сложную задачу – раскрыть роль советского тыла в Великой Победе с его лицами, героями, городами и селами.

В рамках рязанской презентации гости мероприятия не только познакомились с идей общественников, но и заслушали первые 10 рассказов, которые легли на карту Рязанской области: подвиг Дарьи Гармаш и рязанских железнодорожников, эвакогоспиталя в нынешней школе №7, трудовые будни завода «Рязсельмаш» и Мурминской суконной фабрики.

Присутствовавшие на мероприятии учителя школ, представители региональных музеев и общественных организаций пообещали принять активное участие в наполнении «Народной карты». Кстати, внести свой вклад в наполнение карты может абсолютно любой человек – главное, чтобы вам было о чем рассказать. Ваши истории ждут по электронному адресу rzn.75let@yandex.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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