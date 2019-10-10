«Мармакс» рассказал об эксклюзивных квартирах с каминами

СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-10T16:39:35+03:00

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Рязанский девелопер «Мармакс» открыл продажу квартир с каминами. Предложение является одним из самых необычных в Рязани.

- В историческом центре не так много предложений, где соединяется стиль, богатая история и традиции нового поколения. В «ДОСТОЯНИИ на Чапаева» мы разработали уникальные концепции: двор-галерею с ландшафтным дизайном, личный фитнес-зал, «Маркет» на первом коммерческом этаже и панорамный этаж с каминами, – рассказали представители компании «Мармакс».

Фото: компания "Мармакс".

Камины — особое украшение интерьеров в Европе. Очаг дополнит обстановку, или вовсе станет ее главной особенностью.

- Камин в квартире остановит и вырвет вас из большого потока информационного мира, заставит вспомнить о действительно важном и подумать о грядущем, поможет успокоиться и ощутить неторопливый поток мыслей и приятных воспоминаний, – отметили в пресс-центре. «Мармакс» предоставляет возможность приобрести квартиру с камином на панорамном этаже.

Фото: компания "Мармакс".

- Как подчеркнуть эти особенности в интерьере городской квартиры решать только нашим клиентам. Уже сейчас они могут обратиться в дизайн-студии и заказать проект стильной кухни-гостиной с камином, – сообщили в компании. – Также на этапе строительства наши клиенты могут изменить планировку и сделать ее такой, как мечтали!

Забронировать квартиры можно по телефону отдела продаж: 500-005.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU