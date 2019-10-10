2019-10-10T15:32:15+03:00
Происшествия

Одного из руководителей филиала РЖД в Рязани осудили за мошенничество

Он обманом вытянул у двух подрядчиков 400 тысяч рублей
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В Рязани за мошенничество с использованием служебного положения осудили одного из руководителей филиала ОАО «РЖД». Это директор Панковской дистанции электроснабжения, которая относится к Московской дирекции инфраструктуры.

Мужчина обвинялся в том, что в 2016 году обманом вытянул у двух подрядных организаций 400 тысяч рублей: пригрозил воспрепятствовать исполнению условий их договоров. Те испугались и перечислили на банковскую карту мошенника названную сумму.

Директор дистанции полностью возместил причиненный ущерб и избежал лишения свободы. Железнодорожный районный суд приговорил его к штрафу в 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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