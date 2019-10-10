2019-10-10T15:28:30+03:00
Общество

Начальник Рязанского десантного училища сыграл в КВН

В качестве своеобразного усиления на сцену полуфинальных игр КВН вышел генерал-майор Алексей Рогозин
Антон ВОХЕЧ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Начальник училища выступил со своими курсантами. Фото: сайт КВН.Начальник училища выступил со своими курсантами. Фото: сайт КВН.
Изменить размер текста:

Начальник воздушно-десантного училища генерал-майор Алексей Рогозин выступил в качестве «приглашенной звезды» в составе команды курсантов «Умные люди» в полуфинале Высшей лиги КВН. Игра состоялась 8 октября.

«Рогозин Алексей Николаевич - приглашенная звезда. Какая команда, такая и звезда, тут нечему удивляться. Генерал ВДВ. Очень хорошо держится на сцене!», - именно так написано в он-лайн трансляции. В ходе выступления под громовые аплодисменты зала на московскую сцену также выходила группа «Голубые береты». Но это появление, как и самобытные «десантные» шутки, не позволило рязанской военной команде выйти в финал.

Но шанс еще есть. «Умные люди» могут сыграть в главной игре года, если пройдут через сито отбора Кубка мэра Москвы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Директор УК: Рязанский десантник не ломал дверь в Кальном

История с «героическим» курсантом получила неожиданное продолжение (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани ОНФ представил проект «Народная карта тыла и фронта»
В Рязани выступит итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина
«Мармакс» рассказал об эксклюзивных квартирах с каминами
Одного из руководителей филиала РЖД в Рязани осудили за мошенничество
Под Рязанью электричка насмерть сбила школьника
Адвокат обвиняемого в убийстве рязанского ветерана обжалует его арест
Обвиняемый в убийстве рязанского ветерана дважды обворовывал женщин
Глаз, не расти! Назван самый простой способ борьбы с близорукостью
В смертельном ДТП под Рязанью погиб водитель немецкого внедорожника
«Гастролеров», обчищавших рязанские сельские ДК, наконец поймали
Прощание с преподавателем РГУ Еленой Видовой пройдет 11 октября
В Рязани пройдут гастроли Красноярского театра кукол
На трассе Рязань – Михайлов столкнулись внедорожник и грузовик
«Рязморобус» будет возить по Рязани поющих Дедов Морозов
Стали известны подробности вечерней аварии в центре Рязани