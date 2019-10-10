Начальник Рязанского десантного училища сыграл в КВН
Начальник воздушно-десантного училища генерал-майор Алексей Рогозин выступил в качестве «приглашенной звезды» в составе команды курсантов «Умные люди» в полуфинале Высшей лиги КВН. Игра состоялась 8 октября.
«Рогозин Алексей Николаевич - приглашенная звезда. Какая команда, такая и звезда, тут нечему удивляться. Генерал ВДВ. Очень хорошо держится на сцене!», - именно так написано в он-лайн трансляции. В ходе выступления под громовые аплодисменты зала на московскую сцену также выходила группа «Голубые береты». Но это появление, как и самобытные «десантные» шутки, не позволило рязанской военной команде выйти в финал.
Но шанс еще есть. «Умные люди» могут сыграть в главной игре года, если пройдут через сито отбора Кубка мэра Москвы.
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ИСТОЧНИК KP.RU