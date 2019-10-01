Директор УК: Рязанский десантник не ломал дверь в Кальном

СЕГОДНЯ 17:15 2019-10-01T17:38:09+03:00

Девушка пришла в "Комсомолку", чтобы рассказать, как все было на самом деле. Фото: Павел АВЕРИН

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К нам в редакцию обратился директор управляющей компании Александр Кулаев, обслуживающей дом на Быстрецкой. Повод необычен: офицер запаса Кулаев встал на защиту курсанта Рязанского десантного училища, видео с которым стало достоянием сразу нескольких электронных СМИ.

Директор УК опроверг информацию о выломанной входной двери в подъезд:

- Дверь в нормальном состоянии, никаких следов взлома нет. Она хорошо открывается и закрывается – я сам это лично проверил.

Также Александр Кулаев направил в адрес начальника Рязанского воздушно-десантного училища соответствующее письмо.

Директор УК даже написал письмо в защиту курсанта.Фото: Павел АВЕРИН

«Комсомолка» нашла спутницу десантника, которую журналисты поспешили назвать «дамой сердца». Она эти домыслы опровергла – никто из представителей СМИ за комментариями к ней так и не обратился, с курсантом ее связывали лишь деловые отношения. В редакции девушка изложила свою версию происшедшего. Она проживает в этом доме, но «таблетку» забыла в другой сумке, курсант-десантник с силой дернул дверь, чтобы девушка не осталась на улице осенним холодным вечером.

Как удалось выяснить, видео появилось благодаря тому, что кто-то из жильцов несанкционированно подключился к видеокамере на двери, а затем «слил» информацию в СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU