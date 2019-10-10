2019-10-10T15:15:51+03:00
Происшествия

Под Рязанью электричка насмерть сбила школьника

Трагедия произошла 9 октября неподалеку от станции «Листвянка»
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В среду, 9 октября, неподалеку от станции Листвянка произошла трагедия.

Трое школьников возвращались по домам с баскетбольной секции из Листвянской средней школы. На станции Листвянка, они распрощались с одним из товарищей – парень жил в домах при станции.

Двое друзей продолжили путь в деревню Храпылево, но пошли почему-то не по дороге, а по железнодорожному полотну. Навстречу ребятам по соседнему пути двигался товарный поезд. Они видели состав, но посчитав, что находятся в безопасности, продолжили идти по шпалам..

К сожалению, из-за грохота товарняка ребята не услышали приближавшуюся сзади электричку. Издательство «Пресса» сообщает, что школьники также слушали музыку (без наушников)…

Примерно в 16.15 электричка налетела сзади на парней. Один мальчик скончался на месте происшествия, второй – каким-то чудом успел отскочить в сторону. Он позвонил по телефону и сообщил о случившемся, а затем добежал до станции и рассказал всю дежурному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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