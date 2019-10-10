Прощание с преподавателем РГУ Еленой Видовой пройдет 11 октября

СЕГОДНЯ 12:23 2019-10-10T12:23:47+03:00

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9 октября ушла из жизни старший преподаватель кафедры иностранных языков РГУ имени Сергея Есенина Елена Видова.

Елена Станиславовна окончила Мордовский педагогический институт по специальности «учитель английского и немецкого языков» и 32 года учила английскому студентов рязанского вуза.

Прощание с педагогом пройдет 11 октября в 11.50 по адресу: Рязань, ул. Новоселов, 38 (второй подъезд).

Отпевание начнется в 12 часов в Крестовоздвиженском храме.

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ИСТОЧНИК KP.RU