«Рязморобус» будет возить по Рязани поющих Дедов Морозов
В администрации Рязани вновь состоялось заседание рабочей группы по проведению «Новогодней столицы 2020». Решено, что одной из центральных площадок праздника станет санаторий «Старица», сообщает пресс-служба горадминистрации.
Здесь пройдут народные гуляния, новогодний квест, выступит исторический клуб, а каток и прокат зимнего инвентаря будут работать все каникулы.
В самой же Рязани проведут благотворительный мастер-класс для детей-инвалидов и конкурс снежных скульптур – он состоится на базе медуниверситета.
А перед Новым годом по городу будет курсировать автобус, украшенный в стиле праздника. Деду Морозы, они же по совместительству музыканты, будут выходить на разных остановках, и петь новогодние хиты. Назвали эту чудо-машину «Рязморобус».
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ИСТОЧНИК KP.RU