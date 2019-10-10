2019-10-10T11:51:32+03:00
Общество

«Рязморобус» будет возить по Рязани поющих Дедов Морозов

Новогодние хиты они будут исполнять прямо на остановках
Мария БЛИНОВА
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Будут ли дедушки исполнять хиты по заявкам – пока неизвестно.Будут ли дедушки исполнять хиты по заявкам – пока неизвестно.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В администрации Рязани вновь состоялось заседание рабочей группы по проведению «Новогодней столицы 2020». Решено, что одной из центральных площадок праздника станет санаторий «Старица», сообщает пресс-служба горадминистрации.

Здесь пройдут народные гуляния, новогодний квест, выступит исторический клуб, а каток и прокат зимнего инвентаря будут работать все каникулы.

В самой же Рязани проведут благотворительный мастер-класс для детей-инвалидов и конкурс снежных скульптур – он состоится на базе медуниверситета.

А перед Новым годом по городу будет курсировать автобус, украшенный в стиле праздника. Деду Морозы, они же по совместительству музыканты, будут выходить на разных остановках, и петь новогодние хиты. Назвали эту чудо-машину «Рязморобус».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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