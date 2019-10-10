Компания «Рязаньгоргаз» завершила подготовку к работе в осенне-зимний период

СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-10T10:05:26+03:00

Работы позволят обеспечить надежное и безопасное газоснабжение потребителей в сезон максимальных нагрузок

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Специалисты АО «Рязаньгоргаз» завершили подготовку газораспределительного комплекса города Рязани к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Плановые работы, направленные на модернизацию объектов позволят обеспечить надежное и безопасное газоснабжение потребителей в сезон максимальных нагрузок.

В рамках работ по подготовке газовых сетей к отопительному сезону и техническому перевооружению газоснабжающей инфраструктуры реконструировано 20 станций электрохимзащиты, обеспечивающих надежную защиту стальных газопроводов от коррозии, проведено диагностирование 37 км газопроводов, выполнен капитальный ремонт 3 шкафных газорегуляторных пунктов. Специалисты предприятия устранили 160 повреждений, выявленных в результате обследования более 1000 км газопроводов.

В компании «Рязаньгоргаз» пополнен резерв материально-технических ресурсов, необходимых для оперативного устранения нештатных ситуаций, организован ремонт спецтехники и автотранспорта, проведены дополнительные инструктажи персонала и учебно-тренировочные занятия.

– В связи с началом отопительного сезона напоминаем управляющим компаниям о необходимости заключения договоров на обслуживание внутренних газопроводов в многоквартирных жилых домах, а жителям региона – об обязательном соблюдении правил безопасности при использовании газа в быту, – сказал заместитель генерального директора – главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

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ИСТОЧНИК KP.RU