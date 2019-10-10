В Рязани пройдут гастроли Красноярского театра кукол
С 15 по 20 октября в Рязанском театре кукол пройдут гастроли Красноярского театра кукол. Красноярцы привезут в наш город три спектакля:
18 октября
ХАРМС
Спектакль, собранный из разных произведений Хармса («Начало очень хорошего летнего дня», «Праздник», «О явлениях и существованиях», «Что теперь продают в магазинах», «Постоянство веселья и грязи», «Кассирша», «Анекдоты из жизни Пушкина» и других), представит зрителям жизнь глазами писателя, умевшего разглядеть в повседневных событиях немыслимое и невообразимое. Но насколько бы нелепой и дикой не оказывалась эта жизнь, главной темой представления станет вовсе не абсурд, а любовь и верность — единственные спасители в безумном водовороте жизни.
Начало в 18-00.
19 и 20 октября
ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Это история о ребенке, у которого не было друзей, так как он боялся выйти за пределы своего двора. Когда мальчику стало совсем одиноко, он слепил «друга» из снега. И как это бывает в сказках – снеговик ожил. Добрый спектакль без слов рассказывает о трогательной дружбе и невероятных приключениях, которые возможны только в детстве.
19 числа начало в 12-00, 20 октября – в 10-00.
20 октября
ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК
Пронзительная, глубокая, проникновенная история мальчика, прошедшего сложный путь от внешней красоты к внутренней, чтобы понять истинную ценность незыблемых вещей.
Начало в 12-00.
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ИСТОЧНИК KP.RU