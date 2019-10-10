2019-10-10T12:02:29+03:00
Звезды

В Рязани пройдут гастроли Красноярского театра кукол

Артисты представят спектакли на сцене своих коллег
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С 15 по 20 октября в Рязанском театре кукол пройдут гастроли Красноярского театра кукол. Красноярцы привезут в наш город три спектакля:

18 октября

ХАРМС

Спектакль, собранный из разных произведений Хармса («Начало очень хорошего летнего дня», «Праздник», «О явлениях и существованиях», «Что теперь продают в магазинах», «Постоянство веселья и грязи», «Кассирша», «Анекдоты из жизни Пушкина» и других), представит зрителям жизнь глазами писателя, умевшего разглядеть в повседневных событиях немыслимое и невообразимое. Но насколько бы нелепой и дикой не оказывалась эта жизнь, главной темой представления станет вовсе не абсурд, а любовь и верность — единственные спасители в безумном водовороте жизни.

Начало в 18-00.

19 и 20 октября

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Это история о ребенке, у которого не было друзей, так как он боялся выйти за пределы своего двора. Когда мальчику стало совсем одиноко, он слепил «друга» из снега. И как это бывает в сказках – снеговик ожил. Добрый спектакль без слов рассказывает о трогательной дружбе и невероятных приключениях, которые возможны только в детстве.

19 числа начало в 12-00, 20 октября – в 10-00.

20 октября

ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК

Пронзительная, глубокая, проникновенная история мальчика, прошедшего сложный путь от внешней красоты к внутренней, чтобы понять истинную ценность незыблемых вещей.

Начало в 12-00.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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