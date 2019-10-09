УЖК «Зеленый сад - Мой дом» бесплатно обслужила 168 квартир с начала отопительного сезона
Специалистами УЖК «Зеленый сад – Мой дом» с начала отопительного сезона проводится эффективная работа по обеспечению стабильной подачи тепловой энергии в обслуживаемые дома.
За это время поступило 168 заявок (обращений) граждан в управляющую компанию об оказании помощи в регулировке систем отопления квартир. Помощь в пуске тепла и обслуживанию отопительного оборудования была оказана специалистами УЖК «Зеленый сад – Мой дом» бесплатно.
С 20 сентября, в соответствии с Постановлением администрации Рязани «О начале отопительного сезона в городе Рязани», управляющая компания «Зеленый сад – Мой дом» подключила отопление во все находящиеся на обслуживании дома.
ИСТОЧНИК KP.RU