УЖК «Зеленый сад - Мой дом» бесплатно обслужила 168 квартир с начала отопительного сезона

СЕГОДНЯ 15:30 2019-10-09T15:30:54+03:00

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Специалистами УЖК «Зеленый сад – Мой дом» с начала отопительного сезона проводится эффективная работа по обеспечению стабильной подачи тепловой энергии в обслуживаемые дома.

За это время поступило 168 заявок (обращений) граждан в управляющую компанию об оказании помощи в регулировке систем отопления квартир. Помощь в пуске тепла и обслуживанию отопительного оборудования была оказана специалистами УЖК «Зеленый сад – Мой дом» бесплатно.

С 20 сентября, в соответствии с Постановлением администрации Рязани «О начале отопительного сезона в городе Рязани», управляющая компания «Зеленый сад – Мой дом» подключила отопление во все находящиеся на обслуживании дома.

ИСТОЧНИК KP.RU