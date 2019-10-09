В Рязани прошли акции, посвященные трагическим событиям октября 1993-го

СЕГОДНЯ 14:53 2019-10-09T14:56:10+03:00

Почти двухнедельное противостояние завершилось массовым расстрелом защитников Верховного Совета у телецентра «Останкино» и здания Белого дома в Москве

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В рамках Всероссийской акции протеста 3-4 октября в Рязанской области прошли пикеты, посвященные 26-й годовщине трагических событий октября 1993 года, вошедших в новейшую историю России как «Черный октябрь». Тогда по преступному ельцинскому указу № 1400 был распущен съезд народных депутатов и Верховный Совет в нарушение действующей на тот момент Конституции.

Фото: РО КПРФ.

Почти двухнедельное противостояние завершилось массовым расстрелом защитников Верховного Совета у телецентра «Останкино» и здания Белого дома в Москве. Этот криминальный переворот положил начало дикому капитализму в России.

Фото: РО КПРФ.

Коммунисты Рязанской области, а также сторонники партии активно распространяли на пикетах газету «Приокская правда», в которой рассказывалось о трагических событиях тех дней. По традиции, участие в мероприятии приняли руководители областной партийной организации – Денис Сидоров, Виктор Малюгин, Дмитрий Иваничкин, Эвелина Волкова, Галина Гнускина.

Фото: РО КПРФ.

У участников пикетов в руках были лозунги: «3–4 октября 1993 г. Не забудем! Не простим!», «Россия, труд, народовластие, социализм!», «Хватит грабить народ!», «Достойную жизнь человеку труда!» и другие.

Фото: РО КПРФ.

Как молодежь, так и люди старшего поколения задавали вопросы коммунистам, высказывали свое отношение к событиям той трагической осени, многие отмечали антинародную сущность российской власти. Для жителей нашей страны все более очевидным становится то, что нынешний курс, проводимый «партией власти», ждет неминуемый крах.

Фото: РО КПРФ.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU