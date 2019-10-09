ПФР напомнил рязанцам о необходимости обращаться за доплатой к пенсии

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-09T13:29:08+03:00

В большинстве случаев ее начисляют автоматически, но есть и исключения

Изменить размер текста: A A

Рязанское отделение Пенсионного фонда России напомнило о необходимости обращаться за начислением доплаты к пенсии. Речь идет о неработающих пенсионерах, которые трудились в сельском хозяйстве 30 и более лет.

С этого года те из них, кто сейчас живет в сельской местности, имеют право на ежемесячную прибавку в 1333 руб. 50 коп. Ее уже получают почти 12 тысяч рязанцев – им пенсию увеличили автоматически. Это люди, получившие такое право еще до 1 января 2019 года.

Однако в ряде случаев для этого необходимо лично обратиться в ПФР:

– человек перестал работать после 1 января 2019-го;

– необходимый сельский стаж выработан после 1 января 2019-го;

– пенсионер жил в городе, но после 1 января 2019-го переехал в сельскую местность и начала получать пенсию уже там;

– если 30 лет сельского стажа раньше не были подтверждены, однако теперь рязанец смог найти необходимые документы.

– Во всех перечисленных ситуациях пенсионер может обратиться в местный орган ПФР с заявлением. – Чтобы получить доплату с начала этого года, нужно до 31 декабря подать документы подтверждающие стаж. Тем, кто сделает это после 1 января 2020-го, выплату добавят с месяца, следующего за месяцем подачи заявления, – пояснили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

СПРАВКА

Перечень должностей и профессий для прибавки к пенсии за сельский стаж утверждён Постановлением Правительства РФ от 29 ноября 2018 г. N 1440.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанка через суд добилась досрочного назначения пенсии

Городское управление Пенсионного фонда отказывалось включать в стаж время декрета (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU